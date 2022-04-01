Новосибирск, 1 апреля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В Новосибирской области в 2022 году от коронавируса необходимо привить не менее 60% взрослого населения. По словам заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора Лады Самойловой, недавняя отмена постановления об обязательной вакцинации представителей ряда профессий и пожилых граждан не означает прекращение прививочной кампании.

Belzdrav.ru Вакцинация от коронавируса

«Хочу обратить внимание, что иммунизация против коронавирусной инфекции продолжается, она некуда не делась, она включена в национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, — уточнила она. — Любая инфекция, которая управляется средствами вакцинопрофилактики, не прощает периодов затишья, когда «проваливается» коллективный иммунитет. Его нужно поддерживать постоянно, поэтому введена ревакцинация. Темпы иммунизации не должны снижаться, от этого зависит дальнейший эпидемический процесс».

По данным заместителя министра здравоохранения области Лады Шалыгиной, в 2022 году от коронавируса необходимо привить 1236800 человек. Она отметила, что вакцины в настоящее время достаточно.