Москва, 1 апреля, 2022, 17:50 — ИА Регнум. В рамках проекта «Архивы помнят всё!» Минобороны России опубликовало новые свидетельства преступлений украинских националистов против своего народа и советских бойцов в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

Минобороны РФ Информация Главного политического управления Красной Армии от 26 сентября 1944 года

Отмечается, что после освобождения территории УССР от фашистских захватчиков и их пособников были проведены расследования, которые вскрыли страшные издевательства над мужчинами и женщинами, грабежи и массовые убийства, совершённые украинскими националистами. Опубликованные министерством материалы доказывают тесное сотрудничество украинских националистов с фашистскими оккупантами.

«Украинские националисты пытаются выдать себя за истинных сторонников, спасителей украинского народа. Они уверяют, что борются и против Москвы, и против немцев за освобождение украинского народа. Это, конечно, вранье. Украинские националисты всячески помогали немцам в их борьбе с Красной Армией, надеясь, что те дадут им возможность захватить власть», — говорится в опубликованной министерством докладной записке начальника Управления агитации и пропаганды ГлавПУРККА.