Севастополь, 1 апреля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В ковидные стационары Севастополя доставили 26 пациентов за последние сутки, данные на 1 апреля опубликовал департамент здравоохранения региона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

Выписаны за тот же период 20 пациентов. Всего в стационарах региона остаются 242 человека с подтверждённым COVID-19 и с подозрением на него. Всего в трёх коронавирусных стационарах Севастополя развёрнуто 346 коек.

За сутки в городе положительные результаты тестов на коронавирус получили 110 человек — на 63 больше, чем сутками ранее. Скончались ещё четыре человека.

Всего с начала пандемии в Севастополе было подтверждено 81 802 случая заражения коронавирусом, выздоровели 78 774 пациентов. Скончались 2 280 человек.