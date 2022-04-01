Джакарта, 1 апреля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в индонезийской провинции Бантен, которое ощущалось в Бекаси и Богоре, сообщает CNN Indonesia.

Zeml.info Землетрясение

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что эпицентр землетрясения находился в море в 20 км к юго-западу от Байи. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.