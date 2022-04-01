Душанбе, 1 апреля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем поздравлении в связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамазан призвал жителей страны производить как можно больше продукции и запастись продуктами питания на два года. Текст поздравления 31 марта был опубликован на сайте таджикского лидера.

Рахмон Эмомали

Как напомнил жителям Таджикистана Рахмон, страна не имеет права забывать тяготы и страдания, перенесенные ею во время навязанной гражданской войны из-за нехватки хлеба.

«В этой связи хочу еще раз подчеркнуть, что каждая семья должна думать о том, чтобы обеспечивать себя, производить как можно больше продукции и запасаться необходимыми продуктами питания на два года», — отметил он в своем поздравлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон назвал ситуацию в некоторых странах нестабильной.

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