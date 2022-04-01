Уфа, 1 апреля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Более 500 кг гуманитарной помощи с начала марта передали жителям Донбасса железнодорожники Башкирии. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

U.S. Navy Гуманитарная помощь

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Сообщается, что сотрудники Башкирского региона Куйбышевской железной дороги передали в пункт приема волонтерского центра свыше 500 кг гуманитарной помощи, чтобы поддержать жителей Луганской и Донецкой Народных Республик. Были переданы товары первой необходимости, продукты питания, средства гигиены, обувь, одежда, канцелярские принадлежности, игрушки.

Отмечается, что в сборе гуманитарной помощи для беженцев приняли участие порядка пятиста сотрудников Башкирского региона Куйбышевской железной дороги, и с каждым днем их число увеличивается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе приготовили рабочие места для беженцев с Украины и из Донбасса.