Москва, 1 апреля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. С предложением к Федеральной налоговой службе (ФНС) выдавать чеки покупателям при покупке в магазинах по их просьбе, а не обязательно при каждой покупке, обратился российский Минпромторг. Об этом 1 апреля сообщают «Известия» со ссылкой на письмо заместителя главы ведомства Виктора Евтухова.

Marco Verch Кассовый чек

В своем письме Евтухов указал на то, что если подорожавшие цены на кассовую ленту «останутся на этом же уровне, то такое увеличение стоимости приведет к росту издержек розничной торговли в год приблизительно на 30 млрд рублей».

Также замглавы Минпромторга добавил, что в результате этого увеличится нагрузку на торгующие продовольственными товарами магазины, так как именно в них чаще всего делают покупки.

В то же время, он указал на то, что кассовая лента была закуплена торговыми сетями на год вперед и в настоящее время они вместе с Минпромторгом занимаются поиском ее новых производителей. При этом Евтухов добавил, что ведомство уже провело консультации с производителем кассовой ленты из Китая, готового поставлять ее в РФ.

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