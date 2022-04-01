Челябинск, 1 апреля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVID-19 вылечились ещё 518 человек. Об этом информирует оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выздоровели уже 303 154 пациента. А подтверждено было 319 025 случаев коронавируса.

Больных COVID-19 насчитывается 7125 человек. Скончались от ковида ещё десять граждан.