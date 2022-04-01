Курск, 1 апреля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Курской области 1 апреля все силовые службы переведены в режим повышенной готовности, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Rosavtodor.ru Роман Старовойт

«Из-за событий в Белгороде все силовые службы в Курской области переведены в режим повышенной готовности. Сохраняем спокойствие. Продолжаю держать в курсе событий», — заявил губернатор.

С 21 февраля в регионе действует режим ЧС, введённый из эвакуации граждан из ЛНР и ДНР, а с 24 февраля в режиме повышенной готовности работали пожарные части, аварийно-спасательная служба и другие структуры, ответственные за жизнеобеспечение региона.