Москва, 1 апреля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Решение о смягчении ограничения на переводы денежных средств за рубеж для физлиц принял Банк России. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Отмечается, что Центробанком были установлены новые пороги по суммам переводов денежных средств за рубеж для физлиц на ближайшие полгода.

«В течение календарного месяца физические лица имеют право перевести за пределы Российской Федерации со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более $10 тыс. или в эквиваленте в другой валюте», — говорится в сообщении.

В то же время, регулятор принял решение приостановить на полгода переводы за границу с банковских и брокерских счетов нерезидентов — физических лиц из стран, которые поддерживают антироссийские санкции, и не работают в РФ.

«Переводы за рубеж с банковских счетов нерезидентов — физических лиц из стран, поддерживающих санкции, и не работающих в России, а также юридических лиц из этих государств приостановлены на 6 месяцев. На такой же срок приостановлены переводы за рубеж средств физических и юридических лиц — нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров», — поясняется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов подсчитал количество наложенных на Россию недружественными странами санкций.