Барнаул, , 09:22 — REGNUM По оценке правительства Алтайского края, в 2022 году поток туристов, посетивших регион, должен достигнуть допандемийного уровня — около миллиона человек за лето. Об этом 1 апреля информирует пресс-служба краевых властей.

Дорога в Алтайском крае Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

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При этом подчеркивается, что на спрос повлияет курс рубля, ковидные ограничения за рубежом и неопределённость с международными авиаперевозками.

Также 15 марта стартовал очередной этап распродажи туров по России с кешбэком. Он продлится до 1 мая и позволит вернуть 20% стоимости путёвки, но не более 20 тыс. рублей. Программой уже воспользовались 1,2 млн россиян.

Свою оценку туристическому потенциалу в Алтайском крае обнародовала руководитель компании-туроператора «Царская псовая охота» Кристина Карамышина:

«Вернулась из Узбекистана и вижу, какой большой спрос идет на пантолечение и оздоровление, который могут обеспечить курорты Белокурихи. Мы ожидаем большой приток туристов с центральной части России. Много туристов из Сибири планирует прибыть самостоятельно, на личном транспорте. Поэтому активно готовимся к сезону и надеемся на то, что красоты Алтая увидят все больше людей».

Как сообщало ИА REGNUM, Алтайский край занял седьмое место в ТОП-10 ежегодного рейтинга туристической привлекательности российских регионов. В начале января 2022 года его обнародовал журнал о туризме «Отдых в России» совместно с центром информационных коммуникаций «Рейтинг».

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