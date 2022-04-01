Сачхон, Южная Корея, 1 апреля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. 1 апреля около 13:35 по местному времени (07:35 мск) два тренировочных самолета ВВС Южной Кореи потерпели крушение недалеко от города Сачхон провинции Кёнсан-Намдо. Об этом сообщает агентство Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей ВВС.

Republic of Korea Air Force Самолёты ВВС Южной Кореи

Сообщается, что самолеты модели KT-1 упали на рисовое поле возле деревни Коып после столкновения. В результате аварии три человека погибли, один пропал без вести.

На место происшествия вылетели два вертолета, выехали 35 пожарных.

Учебно-тренировочный самолёт KT-1 разработан компанией KAI для ВВС Южной Кореи. Это первый южнокорейский самолет, разработанный для военных нужд.