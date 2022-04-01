Москва, , 16:46 — REGNUM Стремление Южной Осетии к объединению с Россией совершенно естественно с исторической точки зрения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.

Вадим Муханов

Россия является родиной для огромного числа именно осетинского населения, потому что в РФ испокон веков был такой субъект как Республика Северная Осетия — Алания, которая, что немаловажно, граничит с нынешней Республикой Южная Осетия. И по ту, и по другую сторону Кавказского хребта живут осетины. И это соседство являлось важным фактором того, что осетины издавна боролись за свою независимость. В том числе, боролись с проявлениями грузинского национализма. Это было 100 лет назад, это было в 80−90-е, и это привело к тому, после кровавого конфликта в 2008 году, Россия признала Южную Осетию. Одним из факторов признания было и то, что значительное осетинское население живёт в том субъекте, который был с советского времени, но все понимали, что Республика Южная Осетия базируется на тех территориях, которые при СССР были разрезаны согласно советской национальной политике. И не всегда эти границы сопадали с этническим расселением. Поэтому понятно, что Южная Осетия обращается к России, а к кому она ещё может обратиться?