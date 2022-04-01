Москва,
1 апреля 2022, 16:46 — REGNUM Стремление Южной Осетии к объединению с Россией совершенно естественно с исторической точки зрения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.
Россия является родиной для огромного числа именно осетинского населения, потому что в РФ испокон веков был такой субъект как Республика Северная Осетия — Алания, которая, что немаловажно, граничит с нынешней Республикой Южная Осетия. И по ту, и по другую сторону Кавказского хребта живут осетины. И это соседство являлось важным фактором того, что осетины издавна боролись за свою независимость. В том числе, боролись с проявлениями грузинского национализма. Это было 100 лет назад, это было в 80−90-е, и это привело к тому, после кровавого конфликта в 2008 году, Россия признала Южную Осетию. Одним из факторов признания было и то, что значительное осетинское население живёт в том субъекте, который был с советского времени, но все понимали, что Республика Южная Осетия базируется на тех территориях, которые при СССР были разрезаны согласно советской национальной политике. И не всегда эти границы сопадали с этническим расселением. Поэтому понятно, что Южная Осетия обращается к России, а к кому она ещё может обратиться?
Вадим Муханов
Как сообщало ИА REGNUM, 30 и 31 марта президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сделал заявления о том, что объединение с Россией и образование единого с Северной Осетией субъекта федерации является стратегической целью РЮО.