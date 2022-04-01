Москва, 1 апреля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. На Курильских островах проводятся учения, сообщили 1 апреля в Министерстве обороны России.

Mil.ru Военные учения

В них принимают участие свыше тысячи военнослужащих армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО). В рамках тренировочных мероприятий проводятся стрельбы из артиллерийских орудий и противотанковых ракетных комплексов, рассказали в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее упал в поле тренировочный самолёт ВВС.