Чита, 1 апреля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 1 апреля 2022 года вакцинированы 1 394 607 человек (+1337 за сутки), следует из данных оперштаба региона.

ИА REGNUM Вакцинация

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Из общего числа привитых 57 088 жителей региона получили первую прививку (-76 за сутки). Число полностью привитых граждан составило 1 236 740 (+974 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 100 779 ревакцинированных (+441 за сутки).

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