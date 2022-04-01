Москва, 1 апреля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Правительство Москвы выделило более 170 га земли во всех городских округах для реализации градостроительных проектов. Больше всего земли выделено строительства автодорог, сообщается на сайте мэра столицы.

Yanao.ru Транспортная развязка «Солнечная»

На выделенных земельных участках планируется построить транспортные развязки, социально значимые объекты (школы, детские сады и др.), дома по программе реновации и новых станции метрополитена.

Столичные власти выделяют земельные участки застройщикам, работающим по договорам безвозмездного пользования. При этом каждый вложенный бюджетный рубль привлекает три рубля частных инвестиций