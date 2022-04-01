Москва, , 08:22 — REGNUM В настоящее время Россия производит достаточное количество продуктов питания для того, чтобы полностью обеспечить свои внутренние потребности. Об этом 1 апреля написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Как напомнил Медведев, на данный момент экспорт российской сельхозпродукции превышает экспорт российских вооружений, и он составил в 2021 году свыше $37 млрд.

Также он обозначил несколько простых, но важных моментов в отношении продовольственной безопасности России

«Первое. Разнообразных и вкусных российских продуктов вполне достаточно для полного обеспечения наших внутренних потребностей», — указал зампредседателя Совбеза РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что настоящее время Россия является крупнейшим производитель зерновых, наряду с Индией и Китаем, и от ее зависит продовольственная безопасность многих стран.