Иркутск, 1 апреля, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 1 апреля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8440 человек, причём 8 из них погибли за последние сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 287 385 (+275 за сутки). Это в разы меньше, чем в начале марта 2022 года. Госпитализированы 795 (+10 за сутки). В то же время выздоровели 277 255 пациентов (+1076 за сутки).

Ещё 655 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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