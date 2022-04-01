Самара, , 08:21 — REGNUM Самарский завод медицинских изделий почти полностью перешел на импортозамещение. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Медицинские перчатки Medikforum.ru

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Это предприятие, выпускающее медицинские нитриловые перчатки, входит в число самых крупных заводов в России, в которых налажен полный цикл производства.

Продукция завода востребована по всей стране. На нем могут выпускать до ста млн пар перчаток в год, что полностью покрывает потребности Самарской области, а это около 30 млн пар перчаток.

Сообщается, что первоначально проект был малазийским: от оборудования до сырья.

«Но мы сразу решили, что будем уходить на импортозамещение и постепенно перешли на отечественное сырье», — приводит пресс-служба слова директора Самарского завода медицинских изделий Александра Земскова, который сообщил, что уже заключен договор на поставку латекса с отечественной компанией.

Он также пояснил, что одновременно с этим прорабатывается возможность сотрудничества с предприятием из Тольятти.

Руководство завода рассматривают возможности сотрудничества на китайском рынке. Уже прошел проверку полимер из Китая.

Одновременно идет работа по замене импортного коагулянта на отечественный аналог.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Самарские бренды одежды занимают ниши уходящих иностранных конкурентов.