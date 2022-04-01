Лос-Анджелес, США, , 08:16 — REGNUM Немедленно задержать за рукоприкладство актёра Уилла Смита, ударившего по лицу комика Криса Рока во время церемонии вручения кинопремии «Оскар» могла полиция Лос-Анджелеса, где походила церемония. Такое заявление сделал 31 марта продюсер церемонии вручения наград Американской академии киноискусств Уильям Пэкер в интервью телекомпании ABC.

Уилл Смит в роли Ричарда Уильямса Цитата из к/ф «Король Ричард». Реж. Рейнальдо Маркус Грин. 2021. США

Пэкер рассказал, что сотрудники полиции были готовы немедленно задержать Уилла Смита и в беседе с Крисом Роком предлагали ему выдвинуть обвинение против Смита. По словам Пэкера, комик был категорически против того, чтобы давать ход делу и отверг предложение полицейских о выдвижении обвинения в отношении Смита.

Как утверждает продюсер, сотрудники полиции напрямую спросили Криса Рока, надо ли им вмешаться в ситуацию. На это комик ответил резко отрицательно.

Стоит отметить, что Крис Рок до сих пор не выдвинул обвинений в адрес Смита, а на концерте в Массачусетсе, говоря об инциденте, признался, что до сих пор «пытается осмыслить» произошедшее.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ведущая премии «Оскар» Ванда Сайкс потребовала от актёра Уилла Смита извинений за пощёчину комику Крису Року.

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