Чита, 1 апреля, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 1 апреля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 165 887 (+183 за минувшие сутки). Вместе с тем 156 661 пациент (+580 за сутки) вылечен и снят с меднаблюдения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число жертв составляет уже 2631 человек (+3 за сутки). Это значительно меньше, чем в предыдущие недели.

«На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 300 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 331 жителя региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания», — отмечается официальный информации.

Из общего количества пациентов моногоспиталей 62 находятся в тяжёлом состоянии (-1 за сутки), 8 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-4 за сутки).

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