Мурманская область, 14 февраля, 2014, 16:39 — ИА Регнум. В Мурманске 1 марта 2014 года состоится акция по сбору использованных ртутных ламп. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве области, это уже вторая экологическая акция. Первый рейд по сбору лапм прошел в декабре 2013 года. Специальный автотранспорт курсировал по Мурманску. В каждом районе города было организовано по три площадки сбора вышедших из строя светильников.

Население при активной поддержке и участии Мурманской областной общественной организации "Природа и молодежь" охотно откликнулось на мероприятие, организованное областным Министерством природных ресурсов и экологии и ООО "Экотранс". Было принято решение о проведении экологического маршрута по сбору ртутных ламп от жителей Мурманска и в 2014 году.

По просьбам участников декабрьской акции проведена корректировка мест сбора ртутных ламп, а также увеличено количество площадок их сбора. Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области ведет активную работу по информированию населения о необходимости безопасной утилизации ртутных ламп.

Все лампы, содержащие ртуть, принимаются у населения бесплатно, с юридическими лицами предприятие ООО "Экотранс" работает на договорной основе. Для сдачи отходов требуется принести их к любой точке сбора в указанное время. Далее лампы будут утилизированы на специальных установках.