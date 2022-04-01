Пермь, 1 апреля, 2022, 07:38 — ИА Регнум. В Пермском крае действие антиковидных мер продлили ещё на месяц — до 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

(сс) AlexChirkin Маска

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В регионе сохраняется масочный режим. Защитные маски граждане обязаны носить в местах массового скопления людей, в частности, в общественном транспорте, магазинах, в торговых центрах, аптеках, банках, на парковках, в лифтах. Кроме того, сохраняется требование дезобработки помещений и соблюдения безопасной дистанции.

Власти в очередной раз отметили необходимость прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции. На 31 марта в Прикамье первым компонентом привиты 1 439 311 человек, вторым — 1 376 032.