Ростов-на-Дону, 1 апреля, 2022, 07:21 — ИА Регнум. Следственный комитет России выдвинул 22 высокопоставленным украинским военнослужащим обвинения в геноциде мирных жителей в Донбассе, сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Сообщается, что ведомство продолжает расследование причин и обстоятельств гибели гражданского населения в ДНР и ЛНР.

«Содержащиеся в них сведения позволили расширить объем обвинения отдельным фигурантам из числа высокопоставленных украинских военнослужащих, причастных к гибели гражданского населения Донбасса. Так, на основании этих доказательств 22 лицам предъявлено обвинение в геноциде гражданского русскоязычного населения», — заявили в СКР.

Отмечается, что в списке обвиняемых находятся экс-глава минобороны Украины Валерий Гелетей, начальник украинского генштаба Виктор Муженко, а также другие высокопоставленные военнослужащие.

В СКР добавили, что расследуют и случаи преступлений украинских нацистов в Донбассе. В ведомстве указали, что в республиках Донбасса уже работают эксперты и криминалисты.