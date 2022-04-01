Ульяновск, 1 апреля, 2022, 07:16 — ИА Регнум. В Ульяновской области после предварительного медицинского обследования в больницы направлены десятки эвакуированных граждан республик Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным властей, в стационары Ульяновска и Димитровграда госпитализированы 34 беженца, все они находятся под наблюдением врачей. По неофициальным данным, в числе выявленных заболеваний — ковид и ОРВИ.

Чиновники отмечают, что в ближайшее время планируется провести комплексное обследование эвакуированных граждан. Ранее для них организовали диагностику на передвижном флюорографе.

Помимо этого, в пунктах временного размещения, где проживают эвакуированные граждане, ежедневно дежурят врачи. Также формируются списки нуждающихся в лекарственном обеспечении.

Напомним, что ранее в Ульяновскую область прибыли более 500 эвакуированных граждан Донбасса, включая свыше 100 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области снижается количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 195 998 случаев заражения SARS-CoV-2, вылечились 190 153 человека, умерли 4558 ковид-больных.