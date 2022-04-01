Ульяновск, 1 апреля, 2022, 07:03 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжилось снижение вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых сведений управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

По информации ведомства, 31 марта в регионе лабораторно подтверждено 440 случаев заражения SARS-CoV-2. Это на четыре случая меньше, чем было выявлено сутками ранее, 30 марта.

Для выявления случаев инфицирования коронавирусом в лабораториях Ульяновской области сделано 1 977 235 лабораторных исследований, в том числе 31 марта — 4543 тестов.

Напомним, что 4 апреля в школах Ульяновской области состоятся профилактические мероприятия, посвящённые здоровью человека, способах его укрепления и сохранения иммунитета, а также о здоровом образе жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе с начала пандемии официально подтверждено 195 998 случаев заражения коронавирусом, выздоровели, вылечились 190 153 человека, скончались 4558 жителей.