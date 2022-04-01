Тюмень, , 05:46 — REGNUM В Тюмени на конкурс проектов реновации самого большого в России промышленного технопарка ДСК-500 поступили 43 заявки из девяти стран мира. Есть среди них есть и страны из списка недружественных РФ, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

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Среди участников Швейцария, Испания, Китай, Индия, Иран, Колумбия, Австралия, Шри-Ланка, Франция.

«Новый высокотехнологичный технопарк в Тюмени на площадке ДСК-500 сделает большой вклад в экономику области. По предварительным оценкам — это не менее 1% в валовый региональный продукт. Плюс две тысячи новых рабочих мест», — пояснил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Приём заявок на конкурс проектов, в связи с изменениями в мире, продлён до 17 апреля, отметили в департаменте.

Напомним, самый большой промышленный технопарк в России создают в Тюмени на базе комбината деревянного домостроения, который завершил свою работу более 20 лет назад. На его месте появится промышленный технопарк на 15 гектаров. В первую очередь проекта будет вложено более пяти миллиардов рублей из регионального и федерального бюджетов. Проводит процесс реновации Агентство инфраструктурного развития Тюменской области. В стенах ДСК-500 будут созданы современные площадки для производства, инжиниринга и науки. Работы по реновации территории ДСК-500 пройдут с 2024 по 2025 годы.