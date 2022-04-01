Владивосток, , 05:28 — REGNUM В Приморье ежедневно выпускается более 50 сортов хлеба из российского сырья — жители могут приобрести главный социальный продукт питания по доступным ценам, в том числе благодаря государственной поддержке бизнеса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Хлеб Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Отмечается, что хлебопекарные предприятия работают в штатном режиме.

«Основное сырье для производства хлеба и хлебобулочных изделий производится в России, риски перебоя поставок отсутствуют. Кроме того, практически все производители работают с китайскими упаковочными материалами и комплектующими, импортозамещение не требуется», — пояснил министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц.

На поддержку хлебопекарных предприятий из федерального бюджета выделено более 27 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, В Архангельске открылась новая пекарня-кулинария, продукция которой может стать альтернативой ушедшим с рынка иностранным брендам.