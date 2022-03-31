Архангельск, 31 марта 2022, 23:06 — REGNUM В Архангельске открылась новая пекарня-кулинария, продукция которой может стать альтернативой ушедшим с рынка иностранным брендам, сообщает региональное правительства.
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В технологической карте предприятия предусмотрен широкий ассортимент продукции: хлеб, выпечка, кондитерские изделия, готовые блюда и полуфабрикаты.
Как сообщало ИА REGNUM, архангельские хлебопеки, отказавшиеся от повышения цен, получат субсидии.