Тюмень, , 05:03 — REGNUM В Тюменской области машинно-тракторный парк агропредприятий к весенне-полевым работам готов. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

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Директор регионального департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов отметил, что нынешнюю посевную кампанию аграрии проведут в обычном режиме.

«Очень важно за лето сформировать контакты с новыми зарубежными поставщиками сельхозтехники и запчастей. Варианты есть. Бизнесмены — народ предприимчивый и активный. Они не заинтересованы в потере ёмкого российского рынка», — отметил Владимир Чейметов.

Он подчеркнул, что на тюменских сельхозпредприятиях постоянно увеличивается доля отечественной техники.

«По итогам первого квартала 2022 года закуплено на 37% больше техники, чем за аналогичный период прошлого года. И в основном это российская техника», — заявил директор департамента АПК Тюменской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тюменская область полностью обеспечивает свои потребности в основных продуктах питания. Излишки экспортирует и продает за пределами региона.

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