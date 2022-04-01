1 апреля 2022 | Время чтения 4 мин

Анастасия Степанова, , 07:24 — REGNUM В арбитраже Москвы разгорелся скандальный спор, в рамках которого предстоит выяснить, являются ли пристройки к заводу Coca-Cola общей площадью 10 тысяч квадратных метров самостроем или нет. Если экспертиза решит, что вновь возведенные помещения создают угрозу жизни и здоровью граждан, американскому холдингу, ранее на фоне западных санкций заявившему о приостановке работы в России, придётся расстаться с весомой долей промплощадей. Правительство Москвы фактически требует сноса объекта (пристроя) и освобождения от него участка. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Рекламный плакат Coca-Cola (фрагмент)

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Coca-Cola в России

8 марта 2022 года The Coca-Cola Company объявила о том, что приостанавливает свою деятельность в России. Это же объявление на 1 апреля отображается и на официальном сайте российского подразделения компании. Тогда же было заявлено, что бизнес корпорации в России и на Украине — это 1−2% чистой операционной выручки компании в 2021 году. С 14 марта компания-дистрибьютор «Кока-Колы» в России также объявила о повышении цен на свою продукцию.

История самой компании начиналась в 1886 году, а на российский рынок она вышла накануне Олимпиады-80 — в 1979 году, начав импортировать напитки Coca‑Cola и Fanta.

Здание завода Coca-Cola в Москве (сс) Gennady Grachev Газированная вода Coca-Cola (сс) Mike Mozart

По данным с сайта компании, в России на неё трудятся свыше 7 тыс. человек, а прямыми бизнес-партнёрами являются 160 тыс. представителей предпринимательства, из которых 60% — индивидуальные предприниматели.

В ЕГРЮЛ за компанией «Кока-Кола Эйчбиси Холдингс Би. Ви.» (Нидерланды) числится юрлицо из Нижегородской области с 20 филиалами по стране — ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия». Офшорная фирма владеет в Нижнем Новгороде и компанией «Ваби Раша» (деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, совладелец — «Ваби Сисиэйч Би. Ви.» из Нидерландов).

Уоррен Баффет (сс) USA International Trade Administration Уоррен Баффет и Барак Обама в Овальном кабинете Белого дома, 14 июля 2010 года (сс) The White House

ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» учреждена в 1999 году, имеет уставный капитал — 9 526 276 235,74 рубля. Директор — Александар Ружевич, который до этого поста возглавлял отделения в Сербии и Черногории. Ружевич в разные годы занимал высокие посты в компании на Украине, в Македонии.

По итогам 2020 года компания «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» указала выручку в размере 72,759 млрд рублей и чистую прибыль — 6,67 млрд рублей. В 2021 году фирма не раз становилась ответчиком в судах, в том числе связанных с трудовым правом.

История о самострое

Дело о самострое начато за полгода до заявления о приостановке деятельности фирмы в России — в октябре 2021 года.

Правительство Москвы осенью прошлого года обратилось с иском к российскому активу «Кока-Кола», потребовав признать трёхэтажное нежилое здание площадью 52 034,5 кв. м на улице Новоорловская, 7 самовольной постройкой, обязать привести его в первоначальное состояние, а также признать зарегистрированное право отсутствующим и обязать освободить земельный участок. Позднее иск был уточнен, и речь уже шла о признании самостроем пристроек общей площадью 10 203 кв. м — двухэтажной пристройки площадью 9051 кв. м и двух одноэтажных пристроек общей площадью 1152 кв. м к зданию площадью 52 034,5 кв. м. Истец требует привести здание в первоначальное состояние, признать зарегистрированное право отсутствующим и обязать снять здание с кадастрового учёта.

«Coca-Cola за 5 центов» — рекламный плакат «Кока-Колы» периода 1890—1900 годов Реклама Fanta в фашистской Германии

По данным Росреестра, кадастровый номер, указанный в иске, соответствует нежилому зданию 1999 года постройки. Кадастровая стоимость объекта — 2 148 715 765,07 рубля.

Власти столицы также пытались в ходе слушания наложить обеспечительные меры в виде запрета на сделки по отчуждению и переходу права собственности в отношении здания, но суд отказал в этом.

На сегодня по делу слушания приостановлены в связи с назначением судебной экспертизы. Экспертам предстоит ответить на вопросы о том, в результате каких работ (новое строительство, реконструкция) произошло увеличение площади здания, установить, возможно ли технически привести здание в состояние до проведения работ, изменились ли индивидуально определенные признаки здания и его частей, а самое главное — соответствуют ли вновь возведенные помещения «градостроительным и строительным нормам и правилам, противопожарным, санитарным и иным нормам и правилам», не создают ли «угрозу жизни и здоровью граждан».

Вид на завод Coca-Cola в Москве (сс) Artem Svetlov

Экспертиза должна завершиться во второй половине апреля 2022 года, и уже на основании неё будет решена судьба объекта.