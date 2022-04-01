Тегеран, , 07:24 — REGNUM 31 марта министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан провёл переговоры со своим китайским коллегой Ван И в кулуарах 3-й встречи министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран, проходящей в Китае. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Поблагодарив Китай за проведение 3-й встречи по Афганистану после Пакистана и Ирана, Амир Абдоллахиан выразил готовность обсудить со своим коллегой двусторонние отношения между Ираном и Китаем, а также иные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Министр иностранных дел Ирана также поздравил своего китайского коллегу с успешным проведением Олимпийских и Паралимпийских игр.

Отметив, что отношения Тегерана и Пекина имеют различные масштабы, иранский дипломат сообщил: «К счастью, за последние месяцы был достигнут значительный прогресс в различных аспектах отношений между двумя странами».