Хух-Хото, Китай, 1 апреля, 2022, 04:51 — ИА Регнум. Один из крупнейших китайских производителей молочной и кисломолочной продукции Mengniu увеличил прибыль на 43% в 2021 году, сообщает агентство Синьхуа.

Корова

Китайский гигант в сфере молочной продукции Inner Mongolia Mengniu Dairy (Group) Co., Ltd. сообщил, что его чистая прибыль, причитающаяся акционерам материнской компании, в 2021 году превысила 5 млрд юаней (около $787,6 млн), увеличившись на 42,6% в годовом исчислении.

Будучи одним из самых предпочтительных молочных брендов для китайских потребителей, Mengniu в прошлом году получил доход около 88,1 млрд юаней, что на 15,9% больше, чем годом ранее, говорится в отчет5 компании, опубликованном 30 марта.