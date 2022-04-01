Москва, 1 апреля, 2022, 03:42 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев обсудил в Москве с генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым загрузку ведущих предприятий в свете санкций, импортозамещение оборудования и готовой продукции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

ivtorov Ростех

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По словам Дегтярева, край получил новый импульс к развитию всех направлений промышленно-экономического блока и в первую очередь в судо- и авиастроении.

«Строительство самолетов нового поколения «Суперджет 100» ведется в том числе на базе Комсомольского-на-Амуре авиационного завода. В рамках долгосрочного плана по развитию города мы начали прорабатывать вопрос размещения в крае производств деталей и компонентов, поставляемых для сборки SSJ-100. Сейчас это актуально как никогда. Нет другого пути, кроме как налаживать собственный выпуск продукции: импортозамещение в одной из ключевых отраслей промышленности – стратегическая задача федерального значения», — сказал губернатор.

Отмечается, что важно обеспечить предприятия заказами со стороны госкопораций, среди которых особую роль играет «Ростех», специализирующаяся на производстве высокотехнологичной продукции гражданского и военного назначения. Заказы не только позволят сохранить трудовые коллективы, но и привлечь на заводы специалистов с высоким уровнем компетенций даже из других регионов страны.

Стороны уделили внимание важнейшим региональным стройкам. В их числе – будущий палатный корпус противотуберкулезного диспансера в Хабаровске и реконструкция набережной в Комсомольске-на-Амуре. Обе площадки имеют статус «проблемная», однако в настоящее время готовы проработанные решения, позволяющие их завершить в согласованные сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, если экономика РФ приспособится к новым условиям и проведет импортозамещение не на словах, а на деле, то 2024 год может стать годом роста, заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал прогнозы Европейского банка реконструкции и развития, согласно которым в 2023 году рост ВВП РФ может оказаться нулевым.