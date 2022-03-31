Южно-Сахалинск, 1 апреля, 2022, 02:45 — ИА Регнум. Пугать Россию санкциями бесполезно — страна это переживёт, уверен председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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«Спецоперация на Украине конечно нужна. Сегодня пришло время освободить украинский народ от неонацизма. Это операция освобождения русских людей на Украине. Мы единый народ! Пугать Россию санкциями бесполезно, мы это переживём», — цитирует Хапочкина телеграм-канал правительства Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, города Макеевка и Докучаевск Донецкой Народной Республики обстреляны вечером 31 марта украинскими боевиками.