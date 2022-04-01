1 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили проблемы, которые испытывают сельхозпроизводители Италии в связи с антироссийскими санкциями и ситуацией на Украине.

Тимур Кондратьев, , 07:24 — REGNUM Доклад ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti, согласно которому кризис на Украине может стать причиной закрытия в Италии почти 100 тыс. сельхозпредприятий из-за роста затрат на производство, стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 1 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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"Бедные итальянцы. Угораздило ведь их стать недружественной для России страной. Жаль, конечно. Но что поделать?» — пишет Игорь К.

Многие пользователи пришли к выводу, что у этой печальной ситуации есть причина, которая заключается в том, что итальянское правительство забыло про интересы своего народа и развернуло антироссийские санкции в угоду США.

«Вот только не из-за кризиса на Украине, а из-за антироссийских санкций из ада, т. е. из США и ЕС. Так чему удивляться, живёте в аду… Можно было бы вас пожалеть, что у вас такие тупые и агрессивные лидеры, но ведь и обычные люди отличились адской русофобией. Что творите сами, то и получаете», — указывает Лариса Д.

«Все претензии к правительству своей страны и его заокеанскому хозяину — Байдену. Животинку жалко, конечно, они уж точно не виноваты, но нашей вины в этом нет. Европейцы сами уничтожают своё производство, включая сельское хозяйство», — уверена Мария М.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что винить итальянские фермеры могут только своих же политиков, которые недальновидными действиями завели в тупик производство в Европе.

«У итальянских фермеров проблемы из-за кризиса на Украине. Какая забавная формулировка. Проблемы у вас только из-за глупейшей политики вашего на ладан дышащего ЕС», — считает Алекса К.

Часть людей полагает, что итальянским гражданам пора начинать действовать самим, иначе их власти заморят людей голодом.

«Очень жаль. Простые фермеры и животные здесь ни при чём. Надеюсь, руководство страны уже сделает логичные и правильные выводы из этой ситуации. Либо же самим итальянцам пора уже власть в свои руки брать. Что им — помирать, что ли?» — задаётся вопросом Алексей Б.

Ряд пользователей указывает на то, что Италия, богатая некогда страна, теперь является блёклой тенью своего былого величия.

«Ну что это за бред? Как могут богатейшие страны современного мира испытывать такие проблемы? Как их власти довели до такого? Прям с голода уже готовы умереть, только по причине того, что бензин и газ подорожали. Какая же всё-таки там шаткая экономика, оказывается», — отметил Алмаз М.

Европа мерзнет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто уверены, что сытой Европе наступит конец, когда из элитных ресторанов исчезнут деликатесы.

«Посмотрим, как евро-политики взвоют, когда им в ресторанах перестанут подавать мраморное мясо. Пусть теперь они жрут, что в лесу найдут», — написал Сергей Д.

Напомним, 26 марта ассоциация итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti опубликовала доклад, согласно которому кризис на Украине может стать причиной закрытия в Италии почти 100 тыс. сельхозпредприятий из-за роста затрат на производство. Отмечается, что выручка фермеров от продажи молока, мяса, овощей и фруктов уже не перекрывает траты на изготовление этой продукции.