31 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили тенденцию в США, граждане которой ездят в соседнюю Мексику, чтобы сэкономить на покупке бензина.

Артур Савин, , 23:59 — REGNUM Информация, согласно которой антироссийские санкции вынудили американцев искать дешёвый бензин на территории соседней Мексики, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 31 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Заправка топливом Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Байден ввёл санкции… против Америки. Забыл, что надо было против России», — шутит Наталья К.

Джо Байден. Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Многие пользователи не удержались и принялись иронизировать над необычной ситуацией, в которой оказались американские граждане из-за бездумных действий их национального лидера.

«Вот для чего Трамп хотел стену на границе с Мексикой построить! Чтобы американцы не могли сбежать в благополучную Мексику! Тоталитарный план Трампа обернулся крахом, потому что Байден подарил американцам истинную свободу — свободу покупать бензин там, где дешевле», — издевается Максим А.

Некоторые комментаторы отмечают, что в результате значительного роста цен на топливо Мексика становится всё более и более привлекательным местом для американцев, несмотря даже на крайне неблагоприятную криминогенную обстановку в этом государстве.

«Теперь американцы будут бежать в Мексику. А раньше мексиканцы бежали в Штаты и считали, что там уровень жизни выше. Судьба — злодейка», — отметил Виталий Н.

«За Мексику можно только порадоваться. Раньше оттуда люди бежали в США, а теперь, наоборот, американцы присматриваются к Мексике как к месту, где можно жить и не тужить», — написал Валерий С.

Часть людей полагает, что мигранты из Мексики, на фоне последних событий в Америке, могут передумать и больше не ездить на заработки в США.

«Самый прикол будет, когда поток трудовых мигрантов ринется в обратную сторону — из США в Мексику!» — пишет Артур З.

Ряд пользователей указывает на то, что мексиканцам следовало бы не упускать удачный момент, чтобы нажиться на незадачливых американцах.

«Мексиканцам надо быть умнее — следует американцам заезжим продавать бензин с американской наценкой. Чтобы было дешевле, чем в США, но значительно дороже, чем для граждан Мексики», — советует Иван Р.

Отдельные комментаторы отмечают, что Байден наворотил столько нехороших дел, что это начало сказываться и на самих Соединённых Штатах Америки.

«Дожили! Американцы за бензином в Мексику ездят! А скоро будут туда не только за бензином ездить, если так дальше дело пойдёт, если они своего президента не утихомирят», — написал Ростислав Д.

«Скоро и за продуктами будут ездить в Мексику. Молодец, Байден, дуркуй дальше. Скоро развалишь свою страну, а Мексика ещё свои земли заберёт», — предрекает Амина Г.

Нашлись и те, кто отмечают, что в России цены на бензин, с учётом общего уровня благосостояния, тоже не радуют, но в США ситуация явно находится на грани катастрофы.

Цены на бензин Горбаруков Александр © ИА REGNUM

«Забавно получается. Из России так-то особо никто не ездит в соседний Казахстан, чтобы топливом подешевле запастись. Можно как бы, но лень. Это же ехать надо. У нас люди к этому как-то проще относятся, всё-таки уровень жизни позволяет. В Америке, видимо, всё намного хуже. Люди очень зависимы от цен на топливо», — отметил Константин Б.

Напомним, 30 марта издание Los Angeles Times опубликовало материал, согласно которому антироссийские санкции вынудили американцев искать дешёвый бензин на территории соседней Мексики. Отметим, что после введения американских ограничений на нефтегазовый сектор России в Америке наметился значительный рост цен на топливо.