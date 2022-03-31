Архангельск, 31 марта, 2022, 23:06 — ИА Регнум. В Архангельске открылась новая пекарня-кулинария, продукция которой может стать альтернативой ушедшим с рынка иностранным брендам, сообщает региональное правительства.

Александр Погожев ИА REGNUM Пекарня ООО «СХП «Свободный труд»

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

В технологической карте предприятия предусмотрен широкий ассортимент продукции: хлеб, выпечка, кондитерские изделия, готовые блюда и полуфабрикаты.

«Побывав на открытии пекарни, мы с коллегами сошлись во мнении, что такое производство может стать прекрасной альтернативой ушедшим с рынка иностранным брендам, работавшим в сфере общественного питания. Тем более что новое производство — это всегда новые рабочие места. Так, сейчас здесь уже работают более 10 сотрудников, а при реализации новых направлений их количество увеличится», — заявила министр АПК и торговли Ирина Бажанова.

Как сообщало ИА REGNUM, архангельские хлебопеки, отказавшиеся от повышения цен, получат субсидии.