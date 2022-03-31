Москва, 31 марта, 2022, 23:00 — ИА Регнум. Россия 1 апреля организует гуманитарный коридор от Мариуполя до Запорожья, пойдя навстречу просьбам президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, сообщил 31 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Цитата из видео «Название города Мариуполь стало нарицательным» на YouTube Разрушенное здание в Мариуполе

«По личным просьбам президента Франции и федерального канцлера Германии к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с 10:00 мск 1 апреля Вооруженные силы России вновь открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье (с промежуточным пунктом в Бердянске). Для успешного осуществления указанной гуманитарной операции предлагается ее провести при непосредственном участии представителей Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного Креста (МККК)», — рассказал Мизинцев.

При этом он подчеркнул, что для обеспечения этого коридора киевские власти должны до 03:00 мск 1 апреля опубликовать в украинских СМИ оповещение на украинском и русском языках, а также оповестить о гумкоридоре посольства иностранных государств, ООН, ОБСЕ и иные международные организации, представленные на территории Украины.

Напомним, украинские нацисты предпринимали как минимум две попытки воздушной эвакуации боевиков из окруженного Мариуполя.