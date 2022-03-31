Скопье, , 23:01 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски 31 марта выступил на встрече с немецкими инвесторами, посвященной обсуждению ожиданий инвесторов от нового правительства Северной Македонии в период пандемии коронавируса и энергетического кризиса. Встречу организовала ассоциация экономического сотрудничества Северной Македонии и Германии, насчитывающая 143 компаний-членов.

Димитар Ковачевски. Премьер-министр Северной Македонии Sdsm.org.mk

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик подчеркнул важность иностранных инвестиций для македонской экономики, а также отметил уязвимость Европы в связи с высокой географической протяженностью цепочек поставок. Политик подчеркнул, что многие вещи следовало бы производить в Европе, что позволило бы сократить транспортные расходы.

По словам Ковачевски, Северная Македония является страной НАТО и потому имеет повышенную привлекательность в качестве страны для вывоза производства из ЕС.

Во встрече также приняли участие министр финансов Фатмир Бесими, министр экономики Крешник Бектеши, а также глава управления зонами индустриально-технологического развития Йован Деспотовски.

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