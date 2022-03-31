Глава минздрава Италии оправдывается за совместные с Россией исследования
Рим, 31 марта, 2022, 22:48 — ИА Регнум. Совместные антикоронавирусные исследования итальянских и российских ученых проходили в полном соответствие с законами и двусторонними договоренностями, заявил 31 марта министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.
Fratello.Gracco
Зал заседаний итальянского сената
Члены сената страны допросили министра по вопросу о возможных опасностях и скрытых интересах со стороны России в этой совместной раблоте.
В настоящий момент совместные исследования приостановлены, добавил Сперанца.