Варшава, 31 марта 2022, 22:33 — REGNUM Некоторые европейские страны не хотели бы усиления санкционного давления на Россию, но это неправильно — нужно помогать Украине, заявил 31 марта украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире TVN24.
Отмечая, что Польша ведёт правильную политику, выступая за дальнейшее давление на Россию, Кулеба сокрушается по поводу «некоторых других стран»:
Глава украинский дипломатии пояснил, что Киев работает над решением этой проблемы — «над преодолением этой усталости». Приходится разъяснять эти странам, что «пока идёт война, нужно сделать ещё больше».
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