Варшава, 31 марта, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Некоторые европейские страны не хотели бы усиления санкционного давления на Россию, но это неправильно — нужно помогать Украине, заявил 31 марта украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире TVN24.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кулеба

Отмечая, что Польша ведёт правильную политику, выступая за дальнейшее давление на Россию, Кулеба сокрушается по поводу «некоторых других стран»:

«Но я вижу эту усталость, желание избежать дальнейших дополнительных санкций, которые могли бы действительно ударить по российской экономике».

Глава украинский дипломатии пояснил, что Киев работает над решением этой проблемы — «над преодолением этой усталости». Приходится разъяснять эти странам, что «пока идёт война, нужно сделать ещё больше».