Вашингтон, 31 марта, 2022, 22:30 — ИА Регнум. США высвободят до 180 млн баррелей нефти из стратегического резерва в течение ближайших шести месяцев. Об этом сообщил 31 марта президент США Джо Байден, передаёт The New York Times.

Добыча сланцевой нефти в США

На протяжении 180 дней Белый дом планирует ежедневно выделять до одного миллиона баррелей нефти в рамках усилий по сдерживанию исторического роста цен на бензин в стране.

За последний год средняя цена на бензин в США выросла почти на $1,50, что подорвало доверие потребителей в преддверии промежуточных выборов в Сенат. При этом стоимость дизельного топлива, используемого фермерами и дальнобойщиками, растет в разы быстрее, что, в свою очередь, грозит ускорить и без того высокую инфляцию на все виды товаров и услуг.

Отметим, что высвобождение миллиона баррелей нефти эквивалентно примерно двум дням мирового спроса. Это также может стать крупнейшим высвобождением нефти за почти 50-летнюю историю резерва США. При этом за последние шесть месяцев США уже два раза использовали свои стратегические резервы.