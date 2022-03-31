Вологда, 31 марта 2022, 22:16 — REGNUM В Вологодской области запустили флешмоб для предприятий, продолжающих работать несмотря на санкции, сообщает региональное правительство.
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Для участия необходимо разместить в сети видео о деятельности компании со словами «Мы работаем!».
Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области о риске приостановки производства из-за западных санкций заявило пока только одно предприятие.