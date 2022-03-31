Вологда, 31 марта, 2022, 22:16 — ИА Регнум. В Вологодской области запустили флешмоб для предприятий, продолжающих работать несмотря на санкции, сообщает региональное правительство.

Пресс-служба губернатора Вологодской области Олег Кувшинников осматривает производство лесопильной продукции

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

Для участия необходимо разместить в сети видео о деятельности компании со словами «Мы работаем!».

«Наши предприятия не останавливаются, наоборот, расширяют ассортимент, наращивают мощь вопреки санкциям и на благо общей цели. В экономически непростые времена важно услышать от коллеги: «Мы работаем!», — заявил губернатор региона Олег Кувшинников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области о риске приостановки производства из-за западных санкций заявило пока только одно предприятие.