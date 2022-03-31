Вашингтон, , 22:13 — REGNUM В течение полугода нефтяной резерв США будет регулярно расходоваться, заявил 31 марта американский президент Джо Байден. Каждый день будет тратиться по миллиону баррелей.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Байден «Сегодня я даю распоряжении о высвобождении одного миллиона баррелей в день в течение следующих шести месяцев — более 180 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва».

Он назвал такие затраты крупнейшим в истории страны высвобождением нефти из запасов. При этом американские нефтяные компании планируют увеличить добычу чёрного золота, сказал Байден, добавив:

«И они дали понять, что будут добывать дополнительно миллион баррелей нефти в день, возможно, начиная уже с нынешней осени».

Напомним, в начале марта американская сторона в рамках антироссийских санкций «из-за Украины» отказалась от импорта нефти из России.

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