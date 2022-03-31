Вашингтон, 31 марта 2022, 22:13 — REGNUM В течение полугода нефтяной резерв США будет регулярно расходоваться, заявил 31 марта американский президент Джо Байден. Каждый день будет тратиться по миллиону баррелей.
Он назвал такие затраты крупнейшим в истории страны высвобождением нефти из запасов. При этом американские нефтяные компании планируют увеличить добычу чёрного золота, сказал Байден, добавив:
Напомним, в начале марта американская сторона в рамках антироссийских санкций «из-за Украины» отказалась от импорта нефти из России.
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