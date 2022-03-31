31 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили указ российского президента о запрете госзаказчикам закупать иностранное ПО для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством.

Светлана Рыбина, , 22:59 — REGNUM Решение президента России Владимира Путина подписать указ, запрещающий госзаказчикам закупать иностранное программное обеспечение для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством, стало поводом для обсуждения среди пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 31 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Цифровые технологии Иван Шилов © ИА REGNUM

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Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

"Хорошее дело. Постепенно — как сделают своё — будет полный запрет. Хватит их кормить», — считает Onur P.

Многие пользователи поддержали данное решение, потому что Россия способна сама удовлетворить свои потребности в области программного обеспечения.

«Правильно мыслит! Наши разработчики сто очков вперёд дадут зарубежным. Дайте только время и средства», — пишет Gypiheue M.

Некоторые комментаторы отмечают, что зависимость от иностранного программного обеспечения не позволит России обрести подлинную независимость и суверенитет.

«Россия должна быть самостоятельной державой. Это значит, что помимо своей еды и своих энергоресурсов у нас должно быть своё производство и своё программное обеспечение. Без этих факторов невозможно быть независимым государством уровня XXI века», — отмечает Игорь Н.

Часть людей полагает, что российские программисты — лучшие программисты в мире, поэтому негоже нам пользоваться зарубежными продуктами, когда у огромного числа наших талантов просто руки чешутся от желания создать отечественный софт.

«У нас есть ПО получше иностранного. Множество специализированных программ, которыми пользуются, кстати, даже за рубежом. Поэтому надо эту сферу расширять и углублять. Перспективы у нас хорошие», — уверена Анюта А.

«Сколько же мы талантливых программистов потеряли за всё это время! Вы посмотрите — «ВКонтакте» — социальная сеть, которая фору даёт любому Facebook. Кто это сделал? Российские программисты. А кто сделал Telegram — самый сейчас быстро набирающий аудиторию мессенджер? Опять те же ребята. Ну почему мы их потеряли? Надо срочно решать вопрос с тем, чтобы таланты оставались в России!» — указывает Мария В.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия может пользоваться иностранным ПО, но необязательно это делать на легальной основе.

«Дайте пиратам зелёный свет и попутного ветра в паруса!» — просит Сергей С.

«Да нам-то, по сути, по фигу будет, просто переведём всё на нелегальный формат, и система продолжит работать», — поделился своим мнением Ирина С.

Нашлись и те, кто уверены, что пиратство — это как минимум небезопасно. Потому нашей стране необходимо обеспечить полную цифровую безопасность и не допустить утечки информации.

«Нам нужно только своё программное обеспечение в оборонке, в государственной сфере, да и в бизнесе. Без своего ПО обязательно иностранный софт окажется источником для кражи информации», — написал Василий П.

Компьютерная система Jeroen Bennink

«Если легализуется вирусный софт, тогда всё. Что с этим связано? Будут в открытую и в промышленных масштабах писать вирусы. Этого не стоит делать. Последствия будут плачевные. Лучше переходить на наш собственный отечественный софт. Постепенно», — считает Егор Н.

Напомним, 30 марта на официальном портале правовой информации был опубликован документ, согласно которому президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий госзаказчикам закупать иностранное программное обеспечение (ПО) для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством. Отмечается, что если без соответствующего ПО не обойтись, то на его использование необходимо получит разрешение уполномоченного органа.