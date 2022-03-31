31 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 23:01 — REGNUM Решение российского правительства узаконить параллельный импорт, который подразумевает под собой ввоз товаров без разрешения правообладателя, чтобы удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 31 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

Дорога в обход Chris Dlugosz

"Супер! Не захотели по-хорошему — значит, будем по-плохому. Пираты, в атаку!» — пишет Onur P

Многие пользователи пришли к выводу, что российское правительство нашло действенный метод, чтобы выйти из крайне щекотливой ситуации.

«Молодцы! Ребята буквально за месяц придумали, как отреагировать на санкции и снизить ущерб от них! Моё уважение!» — написала Наталия Н.

«То, что раньше называлось серым импортом, перекрестили отныне в светло-серый, почти белый импорт. Это реально крутое решение. Альтернативное импортозамещение, так сказать», — считает Игорь П.

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия таким способом лишь отвечает на вызовы Запада.

«Во времена, когда все нарушают ранее установленные правила, глупо придерживаться каких-то правил. Донкихотство нам ни к чему», — указывает Виктор Ч.

«Страны Запада, со всеми своими санкциями, ведут себя словно разбойники с большой дороги. Так почему мы вдруг должны играть роль высокоморальных мальчиков для битья? Если дают пощёчину, можно, конечно, вторую подставить, но когда бьют в третий раз, то нужно отвечать на вызов», — указывает Айгуль С.

Часть людей полагает, что подобная практика выглядит даже куда более логичной, чем применение искусственных ограничений для продажи тех или иных товаров в другие страны.

«Без иронии, я считаю, что это прекрасно. Я купил товар — я могу его продать. Зачем мне разрешение правообладателя на продажу его товара? Очень глупо запрещать нам на нашей территории чем-то торговать. Если я реально купил этот товар, не подделал, не украл, а именно купил, то и продать могу совершенно спокойно. Пусть тогда запрещают китайцам продавать свой товар на экспорт в Россию, я погляжу, как у них это получится», — отметил Алекс Д.

«Это действительно будет полезно для российской экономики. Только если товары не будут втридорога продаваться, конечно. Дай Бог, в страну попадут по адекватному ценнику», — отмечает Matthew W.

Ряд пользователей указывает на то, что российские власти действуют хоть и вынужденно, но зато очень правильно. Граждане рады, что руководство России правильно расценило угрозы для внутреннего рынка, порождаемые антироссийскими санкциями, и нашло против них эффективный инструмент.

«Прагматизм и инстинкт самосохранения берёт верх над политическими установками», — поделился своим мнением Артур Т.

«А ведь так долго пытались с этим Западом подружиться! Так себя хорошо вели, были обходительными и вежливыми, давали в долг, а обратно ничего не просили. В итоге выяснилось, что Запад — бандит. Слава Богу, что вовремя опомнились», — написала Василиса П.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, 30 марта на сайте правительства России был опубликован документ, согласно которому российские власти узаконили параллельный импорт, который подразумевает под собой ввоз товаров без разрешения правообладателя. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, цель этого механизма заключается в том, чтобы удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности.