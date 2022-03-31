София, 31 марта, 2022, 20:31 — ИА Регнум. Сотни сотрудников МВД Болгарии объявили о намерении начать бессрочную акцию протеста в центре Софии, требуя повышения заработной платы и реформ в структурах внутренних органов. Об этом 31 марта пишет софийская газета «Факты».

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Как утверждают организаторы мероприятия, акция начнется в пятницу, 1 апреля, в столичном правительственном квартале. Предполагается, что манифестанты установят у здания министерства финансов несколько палаток. Впоследствии планируется расширение палаточного городка.

По предварительным данным, полицейские и работники пенитенциарной системы намерены добиться 25%-го увеличения зарплаты и выделения правительством дополнительных социальных льгот десяткам тысячам правоохранителей.

Напомним, в период с ноября 2021 г. по февраль 2022 г. полицейские четырежды выходили на массовые демонстрации. Правительство регулярно обещает удовлетворить соответствующие требования, не предпринимая при этом никаких действий.